سوهاج - أ ش أ

وضع محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، يرافقه المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اليوم الثلاثاء حجر أساس أول مصنع لإنتاج سيراميك الأرضيات وسيراميك الحوائط بالمحافظة بمنطقة غرب جرجا الصناعية بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ مليارا و222 مليون جنيه.

وذكر المحافظ ان المصنع يتبع شركة سوهاج الوطنية لإنتاج السيراميك، ويقام على مساحة 120 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يوفر 1000 فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج الفعلى للمصنع خلال 18 شهر فقط .

وأكد محافظ سوهاج أنه بعد وضع حجر أساس مجمع الأسمنت بمنطقة جهينة الغربية الصناعية بالمحافظة الأسبوع الماضي بتكلفة 6 مليارات جنيه ووضع حجر أساس مصنع السيراميك تكون المحافظة قد وضعت أقدامها بقوة على طريق تحقيق الخطة الاستراتيجية الخمسية التى تم إطلاقها تحت عنوان (سوهاج تمساح النيل)، حيث سيتضاعف الإنتاج الصناعي بالمحافظة وترتفع مساهمتها فى الناتج المحلى المصري من 30.3 مليار جنيه إلى 75 مليار جنيه بنسبة 1.6 % إلى 3.2 % خلال 5 سنوات وهو الأمر الذى كان مصاحبا لبدايات التنمية فى الدول الملقبة بالنمور الأسيوية.