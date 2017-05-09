أخبار مصر -د.هند بدارى

أعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن بعثة حفائر كلية الآثار لهذا الموسم حققت اكتشافا أثريا هاما بمنطقة تونة الجبل بمحافظة المنيا.

واضاف أن هذا الاكتشاف غير مسبوق وهو عبارة عن مقبرة ضخمة تتبع طراز الكاتا كومب (المقابر المنحوتة فى الأرض أو فى الصخر)، التى أحياناً ماتكون متعددة الطوابق وتتضمن آبار وحجرات ودهاليز متعددة كثيرة التعاريج.

وأضاف نصار، أن بعثة حفائر كلية الآثار بإشراف الدكتور محمد حمزة، عميد كلية الآثار ورئاسة الدكتور محمد صلاح أستاذ الآثار المصرية بالكلية وباقى أعضاء البعثة، كشفت بداخل المقبة عن معالم أثرية مهمة وغير مسبوقة، منها 12 مومياء سليمة كاملة فضلاً عن بقايا ممياوات وعظام كثيرة، بالإضافة إلى التحف المنقولة من الفخار، وغيره.

وأوضح نصار، أن قسم الجيوفيزياء بكلية العلوم بجامعة القاهرة شارك ببعض الأعمال الخاصة بعمليات الكشف الأثرى.

وكانت بعثة كلية الآثار تقوم بأعمال الحفر فى هذه المنطقة منذ عام 1931 من خلال قسم الآثار بكلية الآداب، الذى أصبح كلية الآثار فيما بعد، وكان يرأسها المرحوم الدكتور سامى جبرة، الذى اكتشفها ضمن حفائر جامعة القاهرة منذ 1931إلى 19935.

وأشار الدكتور محمد حمزة، عميد كلية الآثار والمشرف على البعثة إلى أن معظم الآثار الموجودة بجامعة القاهرة من نتاج حفائر تونة الجبل، التى كان يشرف على فريق العمل بها المرحوم الدكتور سامى جبرة.