القاهرة- اخبار مصر

ترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعى للمجلس الذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات، تضمنت الاستعدادات الجارية التى تقوم بها الحكومة لاستقبال شهر رمضان المعظم بهدف تخفيف الاعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم بأقصى ما تسمح به موارد الدولة، كما وافق مجلس الوزراء فى جلسته اليوم على تخصيص مليار جنيه كدعم اضافى لمرة واحدة بغية توفير السلع التموينية والمستلزمات الاضافية خلال شهر رمضان.

و قدم مجلس الوزراء التهنئة لمجتمع الرياضة والرياضيين فى مصر بشكل عام ولوزير الشباب والرياضة بشكل خاص على موافقة مجلس النواب مؤخراً بالإجماع على قانون الشباب والرياضة الجديد، وهو الذى سيكون له دور فعال فى الارتقاء وتطوير آليات العمل داخل مؤسسات ومنشأت هذا القطاع الحيوى.

كما عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع أبرز ملامح إستراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في ضوء برنامج الحكومة حتى عام 2018 و”خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030″، وتشمل الاستراتيجية ثلاثة محاور هي الإرتقاء بالتعليم العالي، والنهوض بالبحث العلمي، وتطوير المستشفيات الجامعية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 و مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 1785.75 فدان بالجيزة لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية والموافقة على مقترح وزارة الاثار بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار