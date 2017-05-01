القاهرة - أ ش أ

أكد وزير السياحة يحيي راشد اليوم الثلاثاء أن وجود موسوعة جينيس للأرقام القياسية في مصر يدل على أن السياحة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح وتساهم في الترويج لمصر بشكل اكبر.

واشار الى أن الشريك الرئيسي لجينيس في مصر يرتب لجدول زمني لفعاليات منتظمة مما يسهل تسجيل المواطنين الراغبين لارقامهم القياسية.

جاء ذلك في كلمة راشد التي ألقاها نيابة عنه نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة اللواء أحمد حمدي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء بمناسبة إطلاق موسوعة جينيس للشريك الرسمي لها في مصر.

وذكر راشد ان السياحة في مصر تسير في اتجاه واضح وباستراتيجية منتظمة واعدة من أجل استعادة معدلاتها الطبيعية كقاطرة التنمية في مصر.

وأفاد بأن استضافة الفاعليات في المناطق السياحية المختلفة يساعد على الترويج لتلك المقاصد وجذب المزيد من السياح من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الذي يقوم بتغطية تلك الفاعليات ويبث الرسائل الإيجابية عن مصر التي تحتاجها مصر بقوة.