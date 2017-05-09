اخبار مصر- شيماء صالح

رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب بهاء أبو شقة، مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء الصاوي و59 نائبا آخرين أي أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا،

وشهد الاجتماع، اليوم الثلاثاء، جدل واسع بين الأعضاء ما بين رفض مشروع القانون حتى لا يتكرر الصدام مع المحكمة الدستورية مثلما حدث مع الهيئات القضائية ، بينما رأى آخرون ضرورة إرساله للمحكمة الدستورية للتعرف على رؤيتها فى القانون.

وانتهى الاجتماع برفض 19 نائب لمشروع القانون وموافقة 9 نواب وامتناع 3 نواب عن التصويت.