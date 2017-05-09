أخبار مصر- سماء المنياوي

أعلن الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح بانه بناء علي تعليمات اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بشغل بعض الوظائف في مديرية الصحة بيانها كالاتي :

مدير الادارة الصحية ببراني

مدير ادارة البيئة بديوان عام مديرية الشئون الصحية

مدير ادارة مكافحة العدوي بديوان عام مديرية الشئون الصحية

بالشروط الاتية:

طبيب بشري او صيدلي او اسنان او ممارس علاج طبيعي ( درجة أولي )

يفضل خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال العمل الوظيفي

يفضل حول المتقدم علي دورات تدريبية في مجال مكافحة العدوي من وزارة الصحة

ويتم قبول طلبات المتقدمين من خارج المحافظة ( عن طريق الندب )

علي ان تقدم الطلبات بريديا بعلم الوصول باسم السيد الدكتور وكيل وزارة الصحة مرفق بها المستندات في موعد اقصاه 15 يوم من تاريخ الاعلان مدون بها رقم الهاتف

ومن جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بان العمل علي قدم وساق في مستشفيات براني والسلوم لسرعة الانتهاء من كافة الاعمال بالاضافة الي توقيع بروتوكول مع مستشفيات القوات المسلحة للكشف علي أبناء مدن غرب مدينة مرسي مطروح

وأضاف المحافظ بانه حاليا يتم الدفع في بالقوافل الطبية الي التجمعات والقري والنجوع البعيدة في الصحراء لحين الانتهاء من مستشفيات براني والسلوم التي تساهم بشكل كبير في تقديم كافة المساعدات للأسر الأكثر فقرا.