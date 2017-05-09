اخبار مصر-شيماء صالح

أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، وزارتى المالية والتخطيط بتوفير الاعتمادات التى يطالب بها المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مشروع موازنته للعام المالى 2017 / 2018 .

وجاءت أبرز مطالب المجلس استكمال الاعتمادات المالية لاستكمال بناء مقره الدائم الجديد، وزيادة بند الأجور نصف مليون جنيه لتدريب وتوظيف العمالة الجديدة فى الفروع الحالية للمجلس ولتلك التى يناشد المحافظين بتوفيرها لهم فى بقية المحافظات، ولعودة عقد المؤتمر السنوى للمجلس.

وشدد عابد على أن اللجنة لديها ملاحظات سلبية على أداء المجلس لكن عمله يحمل الكثير من الإيجابيات أيضا، مضيفا: لا تستطيع مصر أن تمر من خلال المجتمع المدنى الداخلى والدولى إلا عبر المجلس القومى لحقوق الإنسان، لذا لابد أن نكون أول المدافعين عنه.

من جانبه، أكد أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان السفير مخلص قطب أن دعم دور المجلس ضروره ، فجزء من عمله تلقى الشكاوى والتعاون لحلها مع جهات الدولة والتى لا تكون فى الجانب السياسي بل كل ما يكفل صون كرامة المواطنين.