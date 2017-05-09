أخبارمصر -د.هند بدارى

أعلن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط خضوع 12 ألف و452 حالة لفحص فيروس سى خلال الأسبوع الرابع لإنطلاق حملة المسح الميدانى الشامل للكشف عن فيروس سى وذلك من إجمالى 47 ألف و662 مواطن تم إستهدافهم بعدد من مراكز المحافظة إستكمالا للحملة التى تدعمها محافظة أسيوط بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان من أجل القضاء على الفيروس.

وأشار المهندس ياسر الدسوقي إلى أن الفحص خلال الأسبوع الرابع إستهدف قرى 10 مراكز هم قرية أبو طالب بمركز الفتح وقرية السوالم البحرية بمركز أبنوب وقرية درنكة الجديدة بمركز أسيوط وقرية تاسا بمركز ساحل سليم وقرية أبو عابد بمركز منفلوط وقرية بنى هلال بمركز القوصية وقرية ببلاو بمركز ديروط وقرية مجريس بمركز صدفا وقرية أبو خرص بمركز أبو تيج وقرية أولاد محمد بمركز الغنايم.

وأوضح محافظ أسيوط أن عدد سكان هذه القرى 95 ألف و323 مواطن جاري استهداف 47 ألف و662 مواطن منهم بنسبة 50% وتم حتى الان فحص 12 و452 حالة بنسبة 26% وبلغت عدد الحالات الايجابية 1089 بنسبة 8.75% من إجمالى الحالات التى تم فحصها.