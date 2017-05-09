امستردام - رويترز

عُيِّن ديك أدفوكات، مدربًا جديدًا لمنتخب هولندا لكرة القدم، ليعود لقيادة الفريق المترنح، لفترة ثالثة من أجل إنقاذ مسيرته في تصفيات مونديال روسيا 2018.

وسيساعد رود خوليت، المدرب البالغ عمره 69 عامًا، الذي أصبح أكبر مدرب في تاريخ منتخب هولندا.

وسيترك أدفوكات فنربخشه التركي، في نهاية الموسم الحالي، ليتولى تدريب المنتخب الوطني لأول مرة، منذ أن قاده إلى نصف نهائي بطولة أوروبا 2004.

وعبر هانز فان بروكلين، المدير الفني للاتحاد الهولندي لكرة القدم، عن ترحيبه بتعيين أدفوكات، وخوليت.