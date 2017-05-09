مكرم ومايا مرسي تبحثان “مصر تستطيع بالتاء المربوطة”
اخبار مصر- شيرين حسين
استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وعددا من المسئولين بالمجلس، لوضع وبحث الخطط المقترحة، وعرض آليات العمل في الفترة المقبلة لإنجاح مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة، والمزمع عقده فى الاسبوع الاول من شهر يوليو القادم ويهدف إلى الاستفادة من الخبرات والنجاحات الكبرى التى حققتها سيدات مصر فى الخارج في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والفكرية، فى وضع حلول ممكنة لاهم المشاكل والقضايا التى يعانى منها الوطن .
كما تستهدف النسخة الثانية من المؤتمر ابراز دور السيدة المصرية في تشكيل وعى ووجدان الأمة، وإلقاء الضوء على جهودها في تنمية المجتمع، حيث تم الاتفاق على دمج فكرة مؤتمر “مصر تستطيع” التي تتبناها وزارة الهجرة مع مبادرة “التاء المربوطة” التي يتبناها المجلس القومي في مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة” .
من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن تقديرها لدور المصريات في الخارج، متمنية أن يسفر المؤتمر عن نقاشات ثرية تصب في صالح المرأة المصرية في الخارج وفي صالح دعم قضايا الوطن، مؤكدة على دور عظيمات مصر وسيداتها المخلصات في تعزيز صورة الوطن والعمل على إبراز نجاح أبنائه.
فيما أوضحت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة أن التعاون يأتي لصالح قضايا المرأة التي يتبناها المجلس، مشيرة إلى أن موضوعات المؤتمر ستقدم خبرة ونجاحات المشاركات.
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