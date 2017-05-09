اخبار مصر- شيرين حسين

استقبلت ‏السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة ‏مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وعددا من المسئولين بالمجلس، لوضع ‏وبحث الخطط المقترحة، وعرض آليات العمل في الفترة المقبلة لإنجاح مؤتمر ‏مصر تستطيع بالتاء المربوطة، والمزمع عقده فى الاسبوع الاول من شهر يوليو ‏القادم ويهدف إلى الاستفادة من الخبرات والنجاحات الكبرى التى حققتها سيدات ‏مصر فى الخارج في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والفكرية، فى وضع ‏حلول ممكنة لاهم المشاكل والقضايا التى يعانى منها الوطن‎ .‎

كما تستهدف النسخة الثانية من المؤتمر ابراز دور السيدة المصرية في تشكيل وعى ‏ووجدان الأمة، وإلقاء الضوء على جهودها في تنمية المجتمع، حيث تم الاتفاق على ‏دمج فكرة مؤتمر “مصر تستطيع” التي تتبناها وزارة الهجرة مع مبادرة “التاء ‏المربوطة” التي يتبناها المجلس القومي في مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة‎” ‎‎.‎

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن تقديرها لدور المصريات في الخارج، ‏متمنية أن يسفر المؤتمر عن نقاشات ثرية تصب في صالح المرأة المصرية في ‏الخارج وفي صالح دعم قضايا الوطن، مؤكدة على دور عظيمات مصر وسيداتها ‏المخلصات في تعزيز صورة الوطن والعمل على إبراز نجاح أبنائه‎.‎

فيما أوضحت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة أن التعاون يأتي ‏لصالح قضايا المرأة التي يتبناها المجلس، مشيرة إلى أن موضوعات المؤتمر ‏ستقدم خبرة ونجاحات المشاركات‎.‎