القاهرة-اخبار مصر

قضت محكمة النقض, في جلستها المنعقدة اليوم, بنقض “إلغاء” الأحكام الصادرة بالإدانة بحق 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وآخرين من قيادات الجماعة, والتي تراوحت ما بين السجن المشدد 10 سنوات والسجن المؤبد في قضية اتهامهم بارتكاب والتحريض على

ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013 والمعروفة باسم أحداث قسم شرطة العرب.

وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى داوئر محكمة جنايات بورسعيد غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.

كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد, قد سبق وأصدرت في شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي و16 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما حضوريا ومعاقبة 76 متهما آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم ومعاقبة 28 آخرين حضوريا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات, والقضاء ببراءة 68 متهما مما هو منسوب إليهم من اتهامات.