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أعربت المدعية العامة بمحكمة «الجنائية الدولية»، فاتو بنسودا، عن الأسف العميق إزاء تدهور الوضع في ليبيا بشكل كبير منذ تقريرها الأخير إلى مجلس الأمن في نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أنَّ ليبيا معرَّضة لخطر العودة إلى نزاع واسع الانتشار، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم مناخ الإفلات من العقاب.

وأوضحت فاتو بنسودا، في كلمة لها أمام مجلس الأمن: أصبح هناك دورٌ مهمٌ للمحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، الآن وأكثر من أي وقت مضى. وإنني مقتنعة بأنَّ اتخاذ إجراءات ملموسة وفي الوقت المناسب يمكن أن تحدث فرقًا ملموسًا في حياة الليبيين».