الإسكندرية أ ش أ

تمكن ضباط مباحث التموين بالإسكندرية, من ضبط سيارة بالطريق الصحراوي أمام مدخل زاوية عبدالقادر دائرة قسم شرطة أول العامرية, محملة ب`3 أطنان دقيق بلدي مدعم, قبل بيعه بالسوق السوداء.

ووردت معلومات لضباط مباحث التموين بالإسكندرية عن قيام سائق, بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع في مجال تجميع السلع التموينية المدعمة وإعادة طرحها للبيع بالسوق السوداء, وذلك بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

وتم إعداد كمين للسائق وضبطه أثناء قيادته سيارة نقل محملة ب`60 جوال دقيق بلدي مدعم تزن 3 أطنان قام بتجميعها من المخابز البلدية لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من سعرها المحدد..وتم التحفظ على السيارة بحمولتها, وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .