غزة - أ ش أ

استدعت وزارة الخارجية الاسرائيلية اليوم الثلاثاء، سفير تركيا لدى إسرائيل كمال أوكيم، بناء على توصية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

جاء الاستدعاء احتجاجاً على تصريحات أدلى بها أمس الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ووصفت بأنها “مناوئة لإسرائيل”.

وكانت الخارجية الاسرائيلية قد أصدرت – أمس – بياناً انتقدت فيه تصريحات أردوغان التي اتهم فيها إسرائيل بالتمييز العنصري ضد التقاليد الإسلامية، معتبرة أنه لا يجوز لإردوغان أن يعظ في الوقت الذي ينتهك فيه حقوق الإنسان في بلاده بشكل منهجي.