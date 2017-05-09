نيويورك أ.ش.أ

توصلت دراسة حديثة إلي أن الموجات فوق الصوتية أكثر قدرة وسرعة وأقل إيلاما فى تقييم وتشخيص الكسور لدى الأطفال , مقارنة بالأشعة السينية التقليدية .. وتعد كسور الذراع أكثر الكسور شيوعا بين الأطفال .

وقد شملت الدراسة 169 طفلا تراوحت أعمارهم ما بين 4 ? 17 عاما يعانون فى كسور فى الساعد , ليتم مقارنة الصور التشخيصية بين صور الأشعة السينية والموجات الفوق صوتية.

فقد أكدت نتائج الدراسة فاعلية الموجات الفوق صوتية فى تشخيص أكثر من 93.5% من حالات كسور الأطفال فى مقابل 89% للأشعة السينية .

وقال الدكتور نافين بوناي, أستاذ مشارك في طب الأطفال والطب الباطني في كلية ششوليش للطب وطب الأسنان في جامعة ويسترن أونتاريو, ” تشير نتائجنا إلى فاعلية الموجات الفوق صوتية كأداة تشخيصية فى كسور الساعد بين الأطفال .