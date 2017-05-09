القاهرة - أ ش أ

حذر إسماعيل يوسف رئيس قطاع الكرة بنادي الزمالك من مواجهة فريق كابس يونايتد في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الجمعة المقبل , مؤكدا أنه فريق يتمتع بالجماعية فى الأداء وخطوطه الأمامية قوية للغاية وبها عناصر مهارية .

وأضاف يوسف – في تصريح اليوم – أن الزمالك سيحترم فريق كابس وسيخوض اللقاء بكل قوة وحماس لأن الهدف هو حصد أول ثلاث نقاط بدور المجموعات .

وأشار إلى أن الفوز على المقاولون العرب في الدوري الممتاز أمر مهم وكسر حالة التعادلات الأخيرة , وساهم فى رفع الروح المعنوية للاعبين قبل المواجهة الإفريقية.

من جانب آخر , يخوض فريق كابس يونايتد بطل زيمبابوي تدريبه الأساسى يوم الخميس فى التاسعة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية حسب لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) استعدادا لمواجهة الزمالك على الملعب نفسه يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن تصل بعثة كابس إلى مصر غدا الأربعاء ثم تتوجه إلى الإسكندرية.