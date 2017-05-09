السويس أ ش أ

قررت النيابة العامة بمحافظة السويس إحالة مقاول للمحاكمة لقيامه بانتحال صفة مسئول بهيئة البترول, وحصوله علي نحو 2 مليون جنيه من الشباب مقابل تعيينهم بشركات البترول.

كان مدير أمن السويس اللواء دكتور مصطفي شحاتة, قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية العميد محمد والي, بورود معلومات تفيد قيام مقاول يدعى “ع. غ.” بانتحال صفة مسئول بهيئة البترول, وتنظيمه مؤتمرا لعدد من الشباب داخل إحدي قاعات نادي شركة بترولية, وحصوله علي أموال من الشباب قبل المؤتمر بلغت نحو 2 مليون جنيه مقابل تعيينهم في شركات البترول.

وانتقلت علي الفور قوات الشرطة إلي مقر المؤتمر, وتم ضبط المقاول خلال قيامه بإلقاء محاضرة للشباب على أنه مسئول بالهيئة العامة للبترول.

وفور اكتشاف الشباب لحقيقة الخدعة التي تعرضوا لها, قاموا بتحرير 20 محضرا بقسم شرطة السويس تتهم المقاول بالنصب, وقررت النيابة إحالته لمحكمة الجنايات بالسويس بتهمة النصب والاحتيال.