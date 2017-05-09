اخبار مصر -غادة جميل

واشنطن بوست:البيت الابيض يدرس زيادة اعداد القوات الامريكية بافغانستان

زيادة اعداد القوات الامريكية في افغانستان موجب خطة جديدة لدى إدارة البيت الأبيض الأمر الذي يعتبر تحولاً كبيراً في الاستراتيجية الأمريكية في كابول وهو ما سيجعل القوات الأمريكية في مواجهة جديدة مع حركة طالبان و تنظيم داعش الذي بدأ في الانتشار.

صحيفة واشنطن بوست اشارت الى ان الخطة الجديدة تسعى الى دفع طالبان إلى طاولة المفاوضات كما أنها تأتي كحصيلة لمراجعة شملت سياسة الولايات المتحدة في هذا البلد، وخاصة في ظل الوضع الأمني المتدهور هناك.

واوضحت الصحيفة ان الخطة الجديدة في حاجة لموافقة الرئيس دونالد ترامب وان وزارة الدفاع “البنتاجون” وليس البيت الأبيض عليه إقرار طبيعة هذه الزيادة، وأيضاً منح الجيش سلطات أكبر في شن الغارات الجوية لاستهداف مقاتلي طالبان بخلاف ما كان عليه الأمر إبان فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما، الذي كان يقيد تلك الصلاحيات.

وبحسب ما نشرته الصحيفة الأمريكية، فإن الزيادة المقررة للقوات الأمريكية في أفغانستان تبلغ نحو 3 آلاف جندي، يضافون إلى ما يقارب من 8500 ألف جندي موجودين حالياً الا ان هناك معارضة داخل البيت الأبيض فيما يتعلق بزيادة عدد القوات الأمريكية في أفغانستان، حيث يخشى المعترضون أن تكون هذه الزيادة عبارة عن تحسين وقتي للوضع الأمني فقط

ونقلت الصحيفة عن خبير بالشئون الأفغانية في معهد الولايات المتحدة للسلام أن استعراض القوة الأمريكي في أفغانستان يمكن أن يكون رسالة مفادها أن الولايات المتحدة سوف ترسل مزيداً من القوات، ولكنها ليست لتحقيق النصر العسكري، وإنما هي محاولة لإحداث نهاية للصراع ودفع الأطراف إلى التفاوض.

واضافت الصحيفة ان الاستراتيجية الجديد هي نتاج مخاوف متزايدة لدى الجيش الأمريكي من أن تنجح طالبان في نسف الاتفاقات الهشة التي تقوم عليها حكومة كابول الحالية الأمر الذي يعرض قاعدة أمريكية رئيسية هناك لمخاطر كبيرة ليس من جانب طالبان وحسب وإنما أيضا من جماعات أخرى كالقاعدة وتنظيم داعش.

نيويورك تايمز: