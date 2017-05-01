تدخل معركة إضراب الأسرى الفلسطينيين “الحرية والكرامة” التي يخوضها الأسرى داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي يومها الـ23 على التوالي وسط تردي صحة العشرات منهم ونقلهم للمستشفيات.

وترافق استمرار الإضراب تصعيد سلطات الاحتلال من إجراءاتها التنكيلية بحق الأسرى المضربين عن الطعام.

وأوضح محامي هيئة شئون الأسرى إن سلطات الاحتلال أخضعت الأسرى الذين انضموا لرفاقهم المضربين، إلى محاكمات جماعية، وفرضت عليهم غرامات مالية، علاوة على مجموعة من العقوبات، منها الحرمان من الزيارة و”الكنتينا”.

وترافق ذلك تصعيد التحريض على الأسرى من إعلام الاحتلال الإسرائيلي، وبث الشائعات، بهدف زعزعة الإضراب والتأثير على معنويات الأسرى، بالمقابل أكد الأسرى ومن خلال عدة رسائل، أنهم مستمرون في إضرابهم حتى تحقيق النصر بتلبية مطالبهم العادلة.