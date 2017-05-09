القاهرة - أ ش أ

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا نسبيا في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء .

وطبقا لآخر تحديث، بلغ سعر الدولار في بنكي (الأهلي ومصر) 17.95 جنيه للشراء و18.05 جنيه للبيع وفي البنك التجاري الدولي وبنك البركة – مصر سجل سعر الدولار 18.05 جنيه للشراء و18.15 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي، وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية والبنك الأهلي اليوناني بلغ سعر الدولار للشراء 18 جنيها و18.10 جنيه للبيع. وفي مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفع سعر صرف الدولار بقيمة 5 قروش للشراء ليبلغ اليوم 18.05 جنيه للشراء و4 قروش للبيع ليبلغ 18.13 جنيه.