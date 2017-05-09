اخبار مصر - فيصل زكي

استقبل شريف فتحي وزير الطيران المدني بمكتبه ألان بيفورد رئيس الشركة المنظمة لمنتدي الطيران الافريقي ومارك بروان الناشر للمجلتين الدوليتين المتخصصتين في مجال الطيران المدني والمعنيين بصناعة النقل الجوي في افريقيا .

وخلال اللقاء بحث وزير الطيران مع منظمي المنتدي ترتيبات انعقاد منتدي الطيران الافريقي في القاهرة فى مارس ٢٠١٨ برعايه وزاره الطيران المدنى والموضوعات التي سيناقشها الحدث وعلي رأسها التحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي في مجالات تطوير البنيه الأساسيه وأمن الطيران بصفة عامة والأمن الإلكتروني بصفة خاصة.

ويعد منتدي الطيران الافريقي من المنتديات المهمة والتي تحظي بمشاركة كبيرة من شركات الطيران الأفريقية وكذلك العالمية وذلك في عدد من المجالات مثل الصيانة والاعمال الفنية والتدريب وغيرها من انشطة صناعة النقل الجوي .