مدريد - أ ش أ

حقق فريق ليجانيس فوزا كبيرا على ريال بيتيس برباعية نظيفة, في المباراة التي جمعت الفريقين امس /الاثنين/ على ملعب بوتاركي ضمن منافسات الأسبوع ال`36 من الدوري الإسباني.

واقترب ليجانيس من البقاء في الدوري الاسباني لكرة القدم في أول مواسمه بدوري الأضواء .

افتتح ألكسندر سيمانوفسكي التسجيل لليجانيس في الدقيقة (7), ثم أضاف نبيل الزهار هدفا ثانيا لأصحاب الأرض في الدقيقة (15).

وفي الشوط الثاني, واصل ليجانيس الهجوم وسجل هدفين آخرين حملا توقيع كل من في الدقيقة جابرييل (65) وسيمانوفسكي مرة أخرى في الدقيقة (81).

وبهذا الفوز, يحصد ليجانيس ثلاث نقاط ليرفع رصيده إلى 33 نقطة يحتل بها المركز ال`16, بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 37 نقطة في المركز ال`15.

وأبعد هذا الفوز ليجانيس بست نقاط عن سبورتنج خيخون صاحب أول مراكز الهبوط مع تبقي جولتين على النهاية ما يعني ان اقتناص نقطة أمام أتليتيك بيلباو أو الافيس سيضمن بقاء الفريق في دوري الأضواء.

وكذلك سيضمن ليجانيس البقاء في حال فشل خيخون في الفوز بآخر مباراتين.