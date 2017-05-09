القاهرة - أ ش أ

اعلن أكد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، هذا العام زادت بمعدل 25 % عن العام الماضي، خاصة لمحاصيل البطاطس والموالح، وهو ما يعد مؤشرا جيدا لسمعة الحاصلات الزراعية المصرية في الخارج وجودتها.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير وفد من ممثلي جمعية رجال الأعمال المصدرين المصريين، وجمعية مصدري مطار القاهرة، للاستماع إلى المشاكل التي تواجههم في عمليات تصدير المنتجات الزراعية من الخضر والفاكهة إلى الخارج.

وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، على وضع ميثاق شرف ملزم لمصدري الحاصلات الزراعية، لافتا إلى أنه تم أيضا إصدار قرار وزاري مشترك بين وزارتي الزراعة والتجارة لإخضاع الصادرات الزراعية من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجري بمعرفة مفتشي الحجر الزراعي مع اللجان المختصة من فحص ظاهري ومعملى في حال الشك في إصابتها ، وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير.