أخبار مصر- هالة حربي

بحث المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تعزيز التعاون الاقتصادى مع فنلندا في مجالى التجارة الخارجية والتصنيع المشترك.

واوضح بيان اصدرته وزارة التجارة اليوم الثلاثاء ان ذلك جاء خلال لقاؤه وسفيرة فنلندا الجديدة بالقاهرة لورا كانسيكاس حيث تناول اللقاء برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة المصرية حالياً ودوره في جذب المزيد من رؤوس الأموال الفنلندية للسوق المصرى خاصة وان فنلندا تتمتع بخبرات صناعية واسعة في عدد كبير من المجالات محل اهتمام الحكومة المصرية حالياً.

ولفت قابيل الى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الفنلندية للعمل بالسوق المصرى خاصة في مجال صناعة الأثاث لاسيما وان الحكومة المصرية بصدد البدء في انشاء اول مدينة للاثاث بدمياط والتي تنتج اكثر من 80% من الأثاث في مصر.

وأضاف ان حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى 353 مليون يورو حيث تتمثل اهم بنود الصادرات المصرية لفنلندا في السجاد والمنسوجات والمنتجات الكيمائية والفاكهة والبلاستيك كما تتمثل اهم بنود الواردات في الآلآت والمعدات والأجهزة الكهربائية والاخشاب والورق مشيراً الى ان فنلندا تساهم في مشروعات بالسوق المصرى يبلغ رأسمالها 42.3 مليون دولار في عدد 30 مشروعاً في قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة.

ومن جانبها أعربت لورا كانسيكاس سفيرة فنلندا الجديدة بالقاهرة عن رغبة بلادها في توسيع نطاق العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة المقبلة مشيرةً الى ان شركات السياحة الفنلندية تتابع عن كثب الوضع الحالي في مصر تمهيداً لاستعادة حركة السياحة الفنلندية القادمة الى مصر خاصة بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد.