اخبار مصر..

امنية يتطلع اليها العديد من شباب العالم .. حققها ايمانويل ماكرون البالغ من العمر 39 عاما الفائز فى انتخابات الرئاسة الفرنسية .. والذى يعد أحد أصغر قادة الدول الديموقراطية سنا.

والحقيقة ان التاريخ عرف قادة وزعماء تولّوا مقاليد السلطة في سن مبكرة، وبعضهم نودي بهم ملوكاً وحكاماً وهم في مرحلة الطفولة. ويزخر الحاضر بشخصيات قيادية فتية تتولى مناصب رفيعة .

الأمر الذى يجعلنا نفتح ملف ثلاثينيون على كرسى الحكم، لافتين أن عددا من الدول العربية احتفت هى أيضا منذ سنوات ولا تزال بتولى شباب لسدة الحكم، كما أن مصر كانت سباقة بملوكها الفراعنة ورؤسائها الذين كانوا يتولون الحكم فى العشرينات والثلاثينات من أعمارهم.

جمال عبدالناصر..

هو ثانى رؤساء مصر بعد ثورة 23 يوليو عام 1952، وبعد الرئيس الأول محمد نجيب، تولى ناصر الحكم وهو فى الـ38 من عمره عام 1956.

عبدالله الثانى بن الحسين..

ولد فى 30 يناير 1962، ملك المملكة الأردنية الهاشمية منذ 7 فبراير 1999 أى كان فى الـ37 من عمره بعد وفاة أبيه الملك الحسين بن طلال إلى الآن.

بشار الأسد..

تولى الرئاسة منذ عام 2000 وكان فى الـ35 من عمره.

محمد السادس بن الحسن..

تولى الملك محمد حكم المغرب عام 1999 حينما كان يبلغ من العمر 36 عاما.

كارل السادس عشر جوستاف

ملك السويد والذى تولى الحكم عام 1973 حينما كان يبلغ من العمر 27 عاما.

السلطان قابوس

وصل إلى سدة الحكم فى سلطنة عمان عام 1970 عندما كان يبلغ من العمر 30 عاما.

ويتولى عدد كبير من القادة الشبان الحكم في الوقت الراهن، لكن معظمهم تجاوز الاربعين اليوم نذكر منهم..

استونيا.. اصبح الوسطي “يوري راتاس” في سن الثامنة والثلاثين رئيسا للوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر 2016. وقد تولى الحكم خلفا لشاب آخر هو” تافي رويفاس” الذي اصبح رئيسا للحكومة في الرابعة والثلاثين في 2014.

المجر.. كان “فيكتور اوربان” رئيسا للوزراء في 1998، في الخامسة والثلاثين من عمره. أخرج من الحكم، ثم عاد اليه في 2010.

بلجيكا.. اصبح “شارل ميشال” في 2014 رئيسا لحكومة بلاده في الثامنة والثلاثين من عمره.

اوكرانيا.. تولى “فولوديمير هرويسمان” رئاسة الحكومة في 2016 في الثامنة والثلاثين من عمره.

اليونان.. عين “الكسيس تسيبراس” رئيسا للوزراء في 2015، في الاربعين من عمره.

تونس.. عين “يوسف الشاهد” رئيسا للوزراء في 2016، في الاربعين من عمره.

كندا.. وصل رئيس الوزراء “جاستن ترودو” الى الحكم وهو في الثالثة والاربعين من العمر في 2015.

بولندا.. اصبح “اندريه دودا” رئيسا في الثالثة والاربعين من عمره في 2015.

جورجيا.. انتخب “جيورجي مارغفيلاشفيلي” رئيسا في الرابعة والاربعين من عمره في 2013.

وخسر مسؤولون شبان آخرون الحكم اخيرا.ز

ففى كوسوفو.. كانت عاطفة يحيى آغا في السادسة والثلاثين من العمر عندما وصلت الى سدة الرئاسة في بلادها في 2011 (حتى 2016).

وفى ايطاليا.. تسلم ماتيو رينزي رئاسة الحكومة ابتداء من 2014 عندما كان في التاسعة والثلاثين من عمره

(حتى 2016).

اما بريطانيا.. كان ديفيد كاميرون في الثالثة والاربعين من عمره عندما دخل داونينج ستريت في 2010

(حتى 2016).

ومنهم قدامى ..

اصبح “فيليبي غونزاليس” رئيسا للحكومة الأسبانية في الاربعين من عمره في 1982.

واصبح “توني بلير” رئيسا للوزراء في الثالثة والاربعين من عمره في 1997.

وكانت” بنازير بوتو” رئيسة للوزراء في باكستان في 1988 في الخامسة والثلاثين من عمرها.

وترأس الفرنسي “لوران فابيوس” الحكومة في 1984 عندما كان في السابعة والثلاثين من عمره.

واصبح الاميركيان” تيودور روزفلت” و”جون كينيدي” رئيسين عندما كانا في الثانية والاربعين والثالثة والاربعين.

وبعيدا عن الانظمة الديموقراطية، يبلغ قادة مثل الكوري الشمالي “كيم جونغ”-اون او امير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، الرابعة والثلاثين والسادسة والثلاثين من العمر على التوالي.

ووصل “معمر القذافي “الى السلطة في ليبيا في 1969 عندما كان يبلغ من العمر 27 عاما.

وكان” لوي-نابوليون بونابرت” حتى الان اصغر رئيس فرنسي (كان في 1848، في الأربعين).

وفي عهد الجمهورية الخامسة المستمر في فرنسا منذ 1958، كان “فاليري جيسكار ديستان “حتى الان، اصغر رئيس دولة (48 عاما في 1974).