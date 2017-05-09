القاهرة - أ ش أ

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريراً مفصلاً حول إنجازات قطاع الري خلال الفترة الماضية في مختلف مجالات الموارد المائية ومشروعات الري بالمحافظات.

وذكر التقرير أن قطاع الري، ممثلاً في الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الفيوم، قام بتنفيذ حزمة من المشروعات المائية خلال العام الحالي 2016 – 2017 في نطاق المحافظة تضمنت تنفيذ أعمال تطهيرات ونزع حشائش لأكثر من 221 ترعة وبأطوال إجمالية تبلغ 724 كيلو متراً، فضلاً عن تنفيذ أعمال صيانة لغرفتي تفتيش على ترعة سنهور داخل قرية بني صالح.

من جانبه، أكد المهندس هاني دعبس رئيس قطاع الري أن القطاع قام أيضاً – في نطاق محافظة الفيوم – بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد وصيانة بدالات وصاولات وهدارات وبوابات وأفمام ترع لـ 4 ترع، علاوة على تنفيذ أعمال صيانة لـ 24 محطة لخدمة مساحة 271 ألف فدان.

ولفت رئيس قطاع الري إلى أن الوزارة قامت أيضاً في نطاق المحافظة بتنفيذ 11 عملاً صناعياً على ترع مختلفة، فضلاً عن إحلال وتجديد كوبريين.