قنا أ ش أ

تمكن ضباط مباحث التموين بمحافظة قنا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من ضبط سائق بحوزته 1500 كيلو جرام من زيت الطعام و1000 كيلو جرام من السكر و200 كيلو جرام مكرونة و200 كيلو جرام من الملح مجهول المصدر وبدون فواتير بجانب ضبط 17 قضية تموينية أخرى متنوعة .

كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الين حسان قد تلقي إخطارا بضبط سائق يدعي ” رمضان م خ ح ” 40 عاما مقيم بناحية الترامسة التابعة لمركز قنا حال قيادته السيارة رقم 42265 نقل قنا محملة ب` 1500 كيلو جرام من زيت الطعام و1000 كيلو جرام من السكر و200 كيلو جرام مكرونة و200 كيلو جرام من الملح مجهول المصدر وبدون فواتير قبل بيعها في السوق السوداء بجانب ضبط 17 قضية تموينية أخرى متنوعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع القضايا فيما تولت النيابة العامة التحقيق .