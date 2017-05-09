القاهرة- أخبار مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء بمقر إقامته بالعاصمة البحرينية المنامة أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب البحريني.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال اللقاء ما تتميز به العلاقات المصرية البحرينية من خصوصية، معرباً عن التقدير لمواقف البحرين المشرفة إزاء مصر وشعبها، ومؤكداً حرص مصر على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وخاصةً على الصعيد البرلماني، أخذاً فى الاعتبار ما سيساهم به ذلك فى تعزيز التواصل بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.

وأشاد الرئيس السيسي بما تتميز به البحرين من انفتاح، فضلاً عن الدور الهام الذي يقوم به مجلس النواب البحريني في مناقشة القضايا الوطنية الهامة. كما أكد السيد الرئيس اِلتزام مصر بدعم البحرين والحفاظ على أمنها وأمن دول الخليج، منوهاً إلى أن الحفاظ على أمن واستقرار دول الخليج الشقيقة يُمثل أولوية لمصر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس النواب البحريني رحب بالنيابة عن أعضاء البرلمان البحريني بزيارة الرئيس السيسي إلى المنامة، مشيراً إلى ما تفتحه من آفاق واسعة لتعزيز التعاون بين البلدين على جميع المستويات.

كما أكد الملا أن البحرين تعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بمصر، مثمناً دورها فى الحفاظ على أمن واستقرار البحرين والوطن العربي بأكمله ومساهماتها في تعزيز وحدة الصف العربي، ومؤكداً أن مصر قوية بشعبها وأنها ستظل دائماً نموذجاً للتعايش والوحدة الوطنية.

وأشار رئيس مجلس النواب البحريني إلى أهمية مواصلة التنسيق الوثيق بين البلدين، والتعاون في مختلف المجالات، ومنها مكافحة الإرهاب. كما أعرب عن تطلعه لتطوير التعاون البرلماني بين مصر والبحرين وتبادل الخبرات مع مجلس النواب المصري، منوهاً إلى ما يتمتع به البرلمان المصري من تاريخ عريق.

وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى جميع المجالات، ولاسيما على المستوي البرلماني من خلال العمل على زيادة الزيارات بين مجلسي النواب في البلدين وتبادل الخبرات بينهما.