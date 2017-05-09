الاسكندرية - أ ش أ

تسلمت محافظة الاسكندرية من خلال حي غرب بصورة نهائية منطقة “تبة صينية الورديان” غربي المدينة التي تقع علي مساحه 3276 متراً مربعاً، وتم وضع الحواجز وأسياخ الحديد لتحديد الجزء الذي تم استلامه؛لبدء أعمال التطوير بها لتظهر بصورة تليق بالإسكندرية عروس البحر المتوسط.

وأكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أنه سيتم البدء فورا في دراسة تطوير صينية الورديان؛ بما يتناسب مع الشكل الحضاري للثغر وبما يعود بالنفع علي المواطن السكندري.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من دراسة أعمال تطويرها وتسليمها في وقت محدد، مع الأخذ في الاعتبار كافة المقترحات والمشاركات المجتمعية، لتحديد أوجه الاستفادة القصوي منها.