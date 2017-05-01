القاهرة- أخبار مصر

يتوجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يوم الأربعاء 10 الجارى، إلى بريطانيا للمشاركة في مؤتمر لندن حول الصومال والذي يعقد يومى 10 و11 مايو 2017 بالتعاون بين الحكومة البريطانية والحكومة الصومالية والأمم المتحدة.

يأتى ذلك في إطار اهتمام مصر الدائم بالقضايا الأفريقية وتطلعها لدعم الصومال التي استكملت استحقاقاتها الانتخابية في أوائل 2017 ومساعدتها في تحقيق الاستقرار السياسي وبدء عملية التنمية الاقتصادية وتوجيه قدرات الدولة وتركيز أولوياتها بما يحقق للشعب الصومالي الرخاء والنهضة.

وتتناول أجندة المؤتمر الذي تفتتحه رئيسة الوزراء البريطانية ويشارك فيه عدد من رؤساء الدول الأفريقية ووزراء خارجية بعض الدول الأوروبية، فضلا عن رئيس الاتحاد الافريقى وممثلي عدد من المنظمات الدولية من بينهم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، عدداً من المحاور فى مقدمتها بحث سبل دعم الاستقرار في الصومال من خلال تعزيز الأمن لمواجهة ظاهرة الإرهاب، فضلاً عن تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي المنشود.