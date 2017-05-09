اخبار مصر- نجوى ابو الخير

أوضح الكاتب الصحفى بالاهرام هانى عمارة فى ضوء تحليله لاخبار صحف القاهرة الصادرة الثلاثاء ببرنامج صباح الخير يا مصر ان المصالح المشتركة بين مصر ودول الخليج بجانب المصالح الاقتصادية ووجود اكبر جالية مصرية فى الخارج بها تاتى بجانب ارتباط امنها بامن مصر القومى فالمصالح الامنية المشتركة ركيزة اساسية للمحافظة على العلاقات واكد ان منطقة التنمية باقليم قناة السويس جوهرة اقتصادية يمكن ان تكون قاطرة التقدم والتنمية فى المستقبل المصرى

واشاد الصحفى هانى عمارة بمساهمات الفريق مميش رئيس هيئة قناة السويس والذى تولى مسؤولية تنمية اقليم قناة السويس مؤخرا، فى سرعة الانجاز بتطوير هذه المنطقة ورؤيته الشاملة فى جعلها منطقة ترانزيت تجارية عالمية بتطوير المنافذ البحرية والتى تصل لست موانى مصرية يمكن ان تساهم فى تصدير المنتجات الصناعية للمنتجات العالمية التى يمكن تجميعها واقامتها فى المنطقة واشار الى اهمية تدريب الكوادر المصرية لتكون مؤهلة لادارة هذه المراكز اللوجستية ولو تم الاستعانة بمدربين اجانب

واضاف الكاتب الصحفى بالاهرام ان هناك عجز كبير فى موازنة الدولة الجديدة والتى تم تسليمها لمجلس النواب لمناقشتها اضافة الى تاخر اعتماد مجلس النواب للقوانين الضرورية لدفع الاستثمار ومساندة الاصلاح الاقتصادى وهو ما يتسبب فى تراكم المشاكل وعدم حلها واكد ان الاستثمار هو البديل الحقيقى للقروض من الخارج ولكن عدو مصر الحقيقى هو الوقت فيجب الاسراع لتعويض ما فاتها من تاخر، واشاد بيقظة رجال الامن فى مراقبة العناصر الارهابية والتى تسللت الى منطقة سفاجا – سوهاج والتعامل الحاسم معها اضافة الى نجاح القوات المسلحة فى منع التسلل عبر الحدود الغربية مع ليبيا لبعض العناصر الارهابية

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا

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