القاهرة - اخبار مصر

يستضيف يوفنتوس الايطالى فريق موناكو الفرنسي اليوم الثلاثاء فى اياب الدور قبل النهائى بدوري الأبطال بمدينة تورينو فى الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويمتلك يوفنتوس فرصة ذهبية من أجل بلوغ نهائى مسابقة دورى أبطال أوروبا للمرة التاسعة فى تاريخه بعد ان قطع الفريق بقيادة المدرب ماسيميليانو اليجرى أكثر من نصف الطريق نحو النهائى عندما أسقط موناكو فى معقله بالفوز عليه 2-صفر .

ويحتاج موناكو الى إنتفاضة او شبه معجزة من أجل تعويض خسارة الذهاب وبلوغ النهائى للمرة الثانية بعد عام 2004 (خسر أمام بورتو البرتغالى صفر-3) .

بينما لم يذق يوفنتوس طعم الهزيمة فى مبارياته الـ22 الأخيرة التى خاضها فى المسابقة القارية.

واستقر المدير الفني ليوفنتوس على التشكيلة التي سيخوض بها فريقه مباراة موناكو .

وأشارت صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت) الإيطالية إلى أن الفريق سيلعب بنفس التشكيل الذي خاض به لقاء الذهاب قبل أسبوع بموناكو, مع وجود تعديل بسيط يتمثل فى عودة اللاعب الألماني سامي خضيرة بعد انتهاء عقوبة الإيقاف ليشارك بدلا من كلاوديو ماركيزيو.

وأوضحت الصحيفة أن لاعبى ثلاثي الدفاع الشهير المكون من ليوناردو بونوتشي وأندريا بارزالي وجورجيو كيليني سيشاركون سويا مجددا فى اللقاء .

ويدرك موناكو صعوبة المباراة ، ولذلك حدد مدربه البرتغالى ليوناردو جارديم أولوياته بإشراكه تشكيلة أساسية فى المباراة التى فاز بها موناكو على نانسى 3-0 السبت فى الدورى المحلي.

ويؤكد الفريق الفرنسى على ان الكرة لا تعرف المستحيل، لاسيما أنه سجل 149 هدفا فى 59 مباراة خاضها فى جميع المسابقات هذا الموسم، بينها 98 فى الدورى المحلي، بفضل جهود المهاجم الشاب كيليان مبابى والهداف الكولومبى راداميل فالكاو.