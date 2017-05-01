القاهرة - اخبار مصر

يختتم اليوم الثلاثاء الاسبوع الـ 28 بمسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم بمباراة الإنتاج الحربى وطلائع الجيش فى السابعة مساء على إستاد السلام.

ويسعى الإنتاج الحربى لمواصلة نتائجه الإيجابية بقيادة مديره الفنى مختار مختار حتى يستقر فى منطقة وسط الجدول، حيث يدخل اللقاء محتلا المركز الـ 13 برصيد 28 نقطة .

ويملك من الأوراق الرابحة ما يساعده على تحقيق الفوز أمثال صلاح أمين وفتح الله وأوميد أوكيري.

بينما يدخل الجيش اللقاء محتلا المركز العاشر برصيد 35 نقطة، وشهدت اخر نتائجه الخسارة أمام الأهلي، والتى على أثارها تقدم طارق يحيى المدير الفنى باستقالته وتم تولى أحمد سامى المهمة .

ويحاول احمد سامي تعديل مسار الفريق بعد أن تلقى 4 هزائم متتالية، حيث لم يذق طعم الفوز منذ مواجهة دجلة وفوزه فى لقاء اليوم يدفعه خطوة نحو فرق المقدمة.