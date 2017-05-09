اخبار مصر- نجوى ابو الخير

اكد الشيخ اسلام النواوى وهو من شباب علماء وزارة الاوقاف انه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال ” أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير منهم ، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا ، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة ” واكد ان القرب من الله بابا مفتاحه مع العبد الذى يتقرب له كما قال تعالى فى القرآن الكريم ” يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ” ، كقوله :” ولينصرن الله من ينصره” وهى تؤكد ان من يرغب فى علاقة مع الله يجيبه سبحانه ويقبلها منه

واضاف عالم وزارة الاوقاف فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان هناك حديث قدسى آخر نصه ” َمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ …. ” والحديث يؤكد ان زيادة العبادة فى النوافل يكون من اثاره ماعية الله للعبد ومساعدته دائما للعبد والتى تكون عاجلة وغير آجلة

واكد الشيخ اسلام النواوى ان الاعمال المستديمة ولو قليلة هى الاقرب الى الله واوصى بالمداومة على قراءة القرآن وزيادة الذكر ولو قليل كل شهور العام اضافة الى العبادات اليومية كالصلاة وليس فى رمضان فقط وقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” ….َ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ” واكد ان عبادة التدبر والتفكر فى الاحكام الدينية عبادة مطلوبة للوقوف العقلانى على حكمة الله عز وجل فى التشريعات ونزول الايات والاحكام واكد ان قراءة القرآن من الهاتف المحمول جائزة ولايشترط لها الوضوء كلمس المصحف الورقى

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