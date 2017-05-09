نيويورك - أ ش أ

أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا عزم المحكمة فتح تحقيق في جرائم ارتكبت بحق مهاجرين في ليبيا، بعد أن تحولت “سوقا” للاتجار بالبشر.

ونقلت قناة “العربية الحدث” الفضائية اليوم الثلاثاء عن فاتو بنسودا أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك قولها إن آلاف المهاجرين، بينهم نساء وأطفال، موقوفون في مراكز احتجاز في ليبيا ويتعرضون علي حد قولها لجرائم بما فيها القتل والاغتصاب والتعذيب التي باتت (أمرا) شائعا”، وأضافت أنها “صدمت من معلومات موثوقة تفيد بأن ليبيا أصبحت سوقا للاتجار بالبشر”.

وأشارت بنسودا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية “تدرس بعناية إمكان فتح تحقيق في الجرائم المتعلقة بالمهاجرين في ليبيا” إذا كانت هذه الحالات تقع ضمن اختصاص المحكمة ولفتت إلى أن الوضع الأمني في ليبيا “تدهور بشكل كبير” منذ العام الماضي، محذرة من الروابط بين تهريب المهاجرين وتطور الجريمة المنظمة والشبكات الإرهابية في هذا البلد.