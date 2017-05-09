قنا - أ ش أ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا خلال الأربع والعشرين من ضبط 6 متهمين بحوزتهم بندقية آلية وبندقيتان خرطوش وبندقية رصاص وطبنجة وفرد خرطوش محلي الصنع و9 طلقات وضبط عاطل بحوزته 2 كيلو جراما من نبات البانجو المخدر في وقائع منفصلة علي مستوي المحافظة.

كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقي إخطارا بضبط عامل يدعي “محمد العربي عباس أبو العلا ” 58 عاما مقيم بناحية المصالحة بمركز نجع حماي وبحوزته بندقية آلية بالخزينة الخاصة ها و ” محمد كما مغربي ” 28 عاما مقيم بمركز قوص وبحوزته بندقية خرطوش و5 طلقات و”أحمد فؤاد مبارك” 38 عاما مقيم بمركز قفط وبحوزته بندقية رصاص محلية الصنع وطلقة حية و”عبدالعال أحمد النجار عبدالعال” 29 عاما مقيم بمركز أبوتشت وبحوزته بندقية خرطوش محلية الصنع.

كما تم ضبط عاطل يدعي “سيد إمام سيد” 30 عاما مقيم بمركز قنا وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع ومزارع يدعي “محمد إبراهيم محمد” 45 عاما مقيم قسم قنا وبحوزته طبنجة و3 طلقات وضبط عاطل يدعي “عيد عبده” 23 عاما مقيم بناحية العزيزية بمركز قنا وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالي 2 كيلو جراما و180 جنيه وبمواجهته أقر بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقيق.