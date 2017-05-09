صحافة عربية: «ثاد» أحدث منظومة دفاع جوي في العالم إلى السعودية
القاهرة - أخبار مصر، الثلاثاء 9 مايو
المدينة السعودية
* «ثاد» أحدث منظومة دفاع جوي في العالم إلى السعودية.
* تحفظات غربية تواجه اتفاق «تخفيف التصعيد» في سوريا.
* الأمم المتحدة وجيران ليبيا يدعمون محادثات السراج وحفتر.
* مشروع قرار روسي أمام مجلس الأمن حول «مناطق تخفيف التصعيد» في سوريا.
* ميلشيا الحوثي تفتح معسكرات لتجنيد عشرات النساء.
* فريدا غيتس: السعودية ستستقبل ترامب «بدفء».
الإمارات اليوم
* دا سيلفا يواجه القضاء البرازيلي غداً.
* سورية ترفض أي مراقبة أممية لـ «تخفيف التصعيد».
* قرقاش: الإمارات لم ولن تدخر جهداً في دعم اللاجئين.
* هنية: قضية الأسرى على رأس أولويات «حماس».
* تشرّد مليوني طفل بسبب الصراع في جنوب السودان.
* مدارس فرنسية تمنع السراويل المثقوبة والتنانير القصيرة.
أضف تعليقاً