القاهرة - أخبار مصر، الثلاثاء 9 مايو

المدينة السعودية

* «ثاد» أحدث منظومة دفاع جوي في العالم إلى السعودية.

* تحفظات غربية تواجه اتفاق «تخفيف التصعيد» في سوريا.

* الأمم المتحدة وجيران ليبيا يدعمون محادثات السراج وحفتر.

* مشروع قرار روسي أمام مجلس الأمن حول «مناطق تخفيف التصعيد» في سوريا.

* ميلشيا الحوثي تفتح معسكرات لتجنيد عشرات النساء.

* فريدا غيتس: السعودية ستستقبل ترامب «بدفء».

الإمارات اليوم

* دا سيلفا يواجه القضاء البرازيلي غداً.

* سورية ترفض أي مراقبة أممية لـ «تخفيف التصعيد».

* قرقاش: الإمارات لم ولن تدخر جهداً في دعم اللاجئين.

* هنية: قضية الأسرى على رأس أولويات «حماس».

* تشرّد مليوني طفل بسبب الصراع في جنوب السودان.

* مدارس فرنسية تمنع السراويل المثقوبة والتنانير القصيرة.