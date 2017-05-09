واشنطن - رويترز

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بسهولة على ترشيح هيذر ويلسون، العضوة الجمهورية السابقة بمجلس النواب، لمنصب وزير سلاح الجو اليوم الثلاثاء.

وجاء التصويت بواقع 76 مقابل 22 لصالح تعيين ويلسون لتكون أكبر مسؤولة مدنية تشرف على سلاح الجو، وجميع النواب الذين رفضوا تعيينها من الحزب الديمقراطي.

وفي جلسة تأكيد ترشيحها في مارس أشادت ويلسون بقدرات طائرات إف-35 المقاتلة التي تنتجها لوكهيد مارتن في تعليقات أشارات إلى أن أكبر منظومات الأسلحة كلفة في وزارة الدفاع (البنتاجون) ستجد مدافعا مهما.

وتولت ويلسون (56 عاما)، التي تخرجت من أكاديمية سلاح الجو الأمريكية، رئاسة كلية ساوث داكوتا للمناجم والتكنولوجيا منذ 2013.

وكانت عضوة بمجلس النواب عن نيو مكسيكو من 1998 حتى 2009 وعملت في مجلس الأمن القومي خلال عهد الرئيس جورج بوش الأب.