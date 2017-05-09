أخبار مصر - وكالات

أظهر استطلاع لمؤسسة سيرفيشن اليوم الثلاثاء أن حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا متقدم بفارق كبير بلغ 17 نقطة على حزب العمال المعارض وأن شعبية حزب الاستقلال المناهض للاتحاد الأوروبي تتراجع بشدة.

وبين الاستطلاع الذي أجرته المؤسسة لحساب برنامج (جود مورنينج بريتين) أن نسبة تأييد حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي بلغ 47 في المئة مقابل 30 في المئة لحزب العمال.

وبلغت شعبية حزب الديمقراطيون الأحرار سبعة في المئة في حين قال أربعة في المئة فقط إنهم سيؤيدون حزب الاستقلال انخفاضا بنحو تسعة في المئة عن نسبة الدعم التي حصل عليها في انتخابات 2015 مع تقليص مغادرة بريطانيا المنتظرة للاتحاد الأوروبي والتزام ماي بالخروج من الاتحاد لجاذبية الحزب.

ووجد الاستطلاع أن 54 في المئة من ناخبي حزب الاستقلال قالوا إنهم سيصوتون للمحافظين.

وكان الحزب تكبد خسائر كبيرة في الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي.

وأجرت سيرفيشن الاستطلاع على ألف وخمسة أشخاص بين الخامس والسادس من مايو.