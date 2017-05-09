القاهرة - أخبار مصر، الثلاثاء 9 مايو

الأهرام

* مصر والبحرين تؤكدان رفضهما التدخل فى شئون العرب الداخلية.

* الرئيس: وعى الشعب ويقظته أهم أسباب تحقيق الأمن والاستقرار.

* حمد بن عيسى: مصر لم تأل جهدا لدعم ومساندة دول الخليج والعالم العربى.

* القوات المسلحة تحتفل بتسليم وتسلم قيادة الجيش الثانى الميدانى.

* وزير الدفاع: نواجه عدوا غادرا لا يدرك قيمة الوطن.

* سحر نصر: قانون الاستثمار خرج بأفضل صورة وخطوات التفعيل تبدأ فورا.

* رئيس مجلس الوزراء فى المؤتمر الدولى للتكنولوجيا الخاصة بهم: الدولة تعمل على تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة وتيسير حياتهم.

* وزير الصحة يتابع العمل بتطوير مستشفى الصحة النفسية بالشرقية.

* الآثار :إدراج جزيرة فرعون على قائمة التراث العالمى.

* عرفات يتفقد محور القاهرة – بنها.. ويحيل المسئولين عن تأخير قطار للتحقيق.

* القوى العاملة: صرف مستحقات مواطن متوفى بإيطاليا.

* مجلس الدولة: وقف المعلم المتحرش بالطالبات عن العمل.

* الزراعة: زيادة صادرات الخضر والفاكهة للسعودية.

* مميش: الرئيس يسابق الزمن لإنجاح مشروع المنطقة الاقتصادية.

* نائب محافظ المركزى:101 مليار جنيه لتمويل 37 ألف شركة صغيرة.

* الرقابة الإدارية تشن حملات على صوامع القمح بالقاهرة والمحافظات.

* وزير التنمية يفتتح اليوم مؤتمر المدن المستدامة بالإسكندرية.

* مقتل 8 من الإرهابيين الإخوان فى سوهاج.

* إعادة محاكمة مرسى فى اقتحام السجون 17 مايو.

* الزمالك يستأنف تدريباته قبل مواجهة «كابس» الزيمبابوى.. وطاقم التحكيم يصل غدا.

الأخبار

* قمة مصرية بحرينية بقصر الصخير بالمنامة.

* الرئيس: أمن الخليج من أمن مصر.. وضرورة التصدي لمحاولات التدخل في شئون الدول العربية.

* الجار الله في افتتاحية «السياسة» الكويتية: مع السيسي عبرنا بحور الظلام.

* إسماعيل: تشريع جديد لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع.

* مكرم محمد أحمد في «إعلام البرلمان»: المهنة تواجه مشكلة عصيبة.

* مجلس النواب يبدأ مناقشة الخطة والموازنة للعام الجديد.

* تسليم وتسلم قيادة الجيش الثاني من عاصي إلي مجاور.

* صدقي: التاريخ سيذكر الدور الوطني للمشير طنطاوي.

* قرار جمهوري بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

* الجيش يحبط محاولة اختراق من ليبيا.

* مقتل ٨ إرهابيين في وكر بطريق سوهاج البحر الأحمر.

* المؤبد لبديع وصديق في «غرفة عمليات رابعة».

* الأهلي يستعيد عنفوانه برباعية نظيفة في التعدين.

الجمهورية

* قمة المنامة تؤكد: التصدي لمساعي زعزعة الاستقرار.. والعمل علي توحيد الصف العربي.

* أرفع وسام بحريني للسيسي.. تقديراً لجهوده ومواقف مصر.

* وزير الدفاع يشهد تسليم وتسلم قيادة الجيش الثاني بحضور المشير طنطاوي.

* الفريق أول صدقي صبحي: الرئيس السيسي يعتز بدور القوات المسلحة في الحفاظ علي مقدرات الوطن ومكتسباته.

* مميش في أول اجتماع مع العاملين: الرئيس السيسي يسابق الزمن لإنجاز المشروعات وإقامة المناطق الصناعية.

* الكهرباء: لا نقاط خلافية بين مصر وروسيا والمفاعلات الأحدث عالمياً.

* القوات الجوية تحبط محاولة لاختراق الحدود الغربية.

* المركزي: 6 مليارات جنيه للتمويل العقاري لمحدودي الدخل.

* ورثة كمال الشاذلي يسددون 32 مليون جنيه قيمة الكسب غير المشروع لوالدهم.

* محام دولي لمتابعة التحقيق في مقتل الطالبة “شادن” بألمانيا.

* تشغيل محطات المحولات لتدعيم شبكة كهرباء الصعيد.

* مدبولي: 30 منفذاً للداخلية بالمدن الجديدة لبيع السلع للمواطنين.

* وزيرة التخطيط تبحث مع السفير الأسترالي الاستفادة من تجربة بلاده في الإصلاح الإداري.

* وزيرا التجارة والزراعة: إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة “الخضر والفاكهة” لإجراءات الفحص الحجري.

* قابيل: زيادة معدلات التصدير هدفنا.. ومعامل متخصصة لمتبقيات المبيدات.

* النيابة الإدارية: أهالي دكرنس في خطر بسبب إهمال الكهرباء.

* مفاجأة: إيناسيو يرفض “ستانلي” في الزمالك.