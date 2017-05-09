القاهرة - أ ش أ

بلغ إجمالي حصيلة البيع النهائي لسيارات جمارك القاهرة في المزاد العلني 15 مليونا و890 ألفا و700 جنيه.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك – في تصريح مساء أمس الاثنين- إن جلسة مزاد علني أقيمت بالصالة المغطاة باستاد القاهرة لبيع 120 سيارة واردة من الخارج، ولوط محركات سيارات من مصادرات مصلحة الجمارك من السيارات المستوردة ماركات وموديلات متنوعة مستعملة والمخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

وأضاف المصدر أنه خلال جلسة المزاد تم بيع 99 لوطا بيعا نهائيا، كما صودرت 3 ألواط لعدم سداد من رسا عليهم المزاد مبلغ 30% من ثمن البيع طبقا لشروط المزاد، وسحب لوط واحد من المزاد، ولم يباع 18 لوطا لعدم الوصول لقيمة البيع المحددة.