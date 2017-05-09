القاهرة - أ ش أ

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حسام البدري استقر على قيد ميدو جابر في قائمة الفريق الأفريقية.

وأكد النادي الأهلي – على موقعه مساء الاثنين أن ميدو جابر يستطيع أن يشارك مع الأهلي في المباراة المقبلة أمام فريق زاناكو في الجولة الأولى من دور المجموعات، والمقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب برج العرب.

وجاء اختيار الجهاز الفني لميدو جابر بعد الأداء الرائع الذي يقدمه اللاعب مع الفريق خلال الفترة الأخيرة وإحرازه لهدفين في مباراتي طلائع الجيش وأسوان.