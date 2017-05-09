لندن - أ ش أ

اقترب تشيلسي خطوة من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على ضيفه ميدلسبره بثلاثية نظيفة في الجولة الـ36 من المسابقة.

وسجل لفريق تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، دييجو كوستا في الدقيقة (23)، وماركوس ألونسو في الدقيقة (34)، ونيمانيا ماتيتش في الدقيقة (65).

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أنه بهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى 84 نقطة على قمة الجدول بفارق سبع نقاط كاملة عن توتنهام صاحب المركز الثاني، وتجمد رصيد ميدلسبره عند 28 نقطة في المركز قبل الأخير ليتأكد هبوطه حيث تتبقى له مباراتان فقط، في حين أن صاحب المركز الـ17 سوانزي لديه 35 نقطة.