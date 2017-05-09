القاهرة - أ ش أ

أحبطت جمارك مطار القاهرة برئاسة محمد قناوي محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل بالمخالفة لقانون الحجر الصحي.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك في تصريح مساء الاثنين إن مأمور اللجنة الجمركية رفعت صدقي اشتبه في راكبة قادمة من نيجيريا، وبتفتيش حقائبها تبين وجود 190 كيلو جراما من الشعر المستعار والرموش والأظافر الصناعية، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت 500 ألف جنيه.

وقرر إبراهيم عبداللطيف مدير عام جمارك الركاب بمبنى الركاب رقم ( 3 ) اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات.