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ذكرت الإذاعة الألمانية وعدد من محطات التلفزيون الألماني أن برلين منحت عدة جنود ودبلوماسيين أتراك حق اللجوء السياسي فيها، بعد الموافقة على الطلبات المقدمة منهم، طبقا لتأكيدات وزارة الداخلية الألمانية.

وأضافت التقارير الإعلامية أن من بين الأشخاص الذين تم قبول طلبات لجوئهم، جنودا تابعين لحلف شمال الأطلسي (الناتو) كانوا متمركزين في ألمانيا قبل فصلهم من الجيش التركي.

جدير بالذكر أن طلبات اللجوء المقدمة من دبلوماسيين وجنود أتراك حتى مايو الجاري، وصلت إلى 414 طلب لجوء.