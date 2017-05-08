الجيزة - أ ش أ

وقعت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والتحالف المصري الإماراتي عقد إنشاء وتشغيل 7 خطوط حافلات نقل عام جديدة لربط مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد ودريم لاند/ الإنتاج الإعلامي بمحطة مترو جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة.

وحضر التوقيع وزير البيئة الدكتور خالد فهمي, ووزير النقل الدكتور هشام عرفات, ومحافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي, ونائب وزير الإسكان لقطاع تطوير المدن الجديدة المهندس محمد عبد المطلب, ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر رندا أبو الحسن, ورئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب الدكتور طلعت السويدي.

وذكر وزير البيئة الدكتور خالد فهمي إن رأس المال الاستثماري للمشروع يبلغ 70 مليون جنيه, يساهم جهاز شئون البيئة ب`20 مليون جنيه من إجمالي المبلغ, من خلال المنحة المقدمة لمشروع استدامة النقل في مصر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية.

من جانبه، أوضح محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي أن المشروع يستهدف إنشاء 88 موقف حافلات على امتداد مسارات خطوط الحافلات, بقوام 40 حافلة، وأشار الدالي إلى أنه قد تم تصميم هذه الخطوط لأول مرة في مصر طبقا لأحدث نظم التشغيل الحديث المتبعة في دول العالم المتقدم وتتميز بنظام إلكتروني يمكن من خلاله للمستخدم التعرف على موقع الحافلة, وتتم مراقبة التشغيل إلكترونيا, كما أن الحافلات مدعمة بكاميرات المراقبة ومكيفة الهواء وبها خدمة انترنت مجاني وشاشات لعرض معلومات الرحلة.