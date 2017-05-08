اخبار مصر - وكالات

أعاد مراهق سوداني يقود (التك توك)، البسمة لمحاسبة بمدرسة كبوشية الثانوية للبنات، (شمالي الخرطوم)، بعد أن نسيت أن تأخذ معها مرتبات المعلمات بالمدرسة التي قدرت بـ بنحو 40 مليون جنيه سوداني.

ومرت المحاسبة إحسان بموقف عصيب، بعد استلمت مرتبات معلمات وإداريات المدرسة واستقلت التك توك، لكنها نسيت أن تأخذ المبلغ معها إلى المدرسة.

وكانت الصدمة هي سيدة الموقف عندما دخلت المدرسة من دون المرتبات، حيث تم إبلاغ الشرطة وأثناء وجود المحاسبة بقسم الشرطة، حضر سائق “التك توك” ليسلم المبلغ كاملا، وتم تحفيزه على أمانته من جهات عدة، وفقا لما ذكر “موقع الراكوبة”.