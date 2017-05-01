أخبار مصر - هند بدارى

أعلنت هيئة السكة الحديد انتظام حركة مسير القطارات على خط الاسماعيلية بنها بعد رفع عجلة العربة التى سقطت نتيجة احتكاك قطار الفوارغ بالقطار الموجود على الرصيف.

وأوضحت الهيئة انه اثناء دخول قطار رقم 953 المتوجه من القاهرة إلى بورسعيد كان متوقفا فى حوش محطة الإسماعيلية، واثناء تدفيع القطار رقم 277 للخلف للقيام برحلته من الإسماعيلية إلى بنها حدث احتكاك بمؤخرته القطار المتوقف القادم من القاهرة مما تسبب فى سقوط عجله البوجى الخلفى للعربة.

وأضافت الهيئة فى بيانها أن قطار بنها كان خاليا من الركاب حيث كان يستعد لبدء رحلته، بينما كان قطار القاهرة المتوجه لبورسعيد مواصلا رحلته.