اخبار مصر - وكالات

عرض المغني البريطاني الشهير “ستينج” شقته المترفة الواقعة على شاطئ نهر هدسن للبيع.

وأبلغت صحيفة WSJ “وول ستريت جورنال” أن ثمن هذه الشقة الفاخرة الواقعة في آخر طابقين من بناية عالية يبلغ نحو 56 مليون دولار.

واشترى ستينج مع زوجته ترودي ستايلر، الشقة في مبنى بجانب الحديقة المركزية في نيويورك العام 2008، وبلغ ثمنها آنذاك 27 مليون دولار، وتبلغ مساحتها 500 متر مربع.

وحاز ستينج خلال مسيرته الغنائية، التي استمرت أكثر من 40 عاما، أكثر من 50 جائزة، من بينها 16 جائزة “غرامي”، و25 جائزة “إيمي” و”الكرة الذهبية”. كما تم ترشيح المغني لجائزة الأوسكار في فئة “أفضل أغنية فيلم” ثلاث مرات، إضافة إلى وجود نجمة باسمه في درب المجد في هوليوود.