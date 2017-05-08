مقديشيو- أ ش أ

أعلنت حركة “الشباب” الصومالية المتشددة اليوم الإثنين مسئوليتها عن الهجوم الذي وقع قرب أحد المقاهي في العاصمة مقديشيو باستخدام سيارة مفخخة, والذي أودى بحياة 6 أشخاص على الأقل وجرح 10 آخرين.

ونقل راديو صوت أمريكا عن الحركة إن الهجوم – الذي وقع قرب مقهي “بار إيطاليا” القريب من مقر إدارة الهجرة الصومالية – كان يستهدف مسئولي الهجرة والأمن الوطني.

وأكد مسئولون حكوميون للراديو أن من بين القتلى في التفجير – الذي وقع في وقت سابق اليوم – اللواء بالجيش الصومالي عبدي بشير عدن.

وكانت السلطات الصومالية قد أعلنت – في وقت سابق اليوم – مقتل ثلاثة جنود وإصابة أربعة آخرين جراء انفجار قنبلة مزروعة بجانب الطريق شمالي العاصمة مقديشيو.